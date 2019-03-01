Жительница Брянска ищет очевидцев аварии на Евдокимова

В областном центре разыскивают свидетелей дорожного происшествия, которое случилось на улице Евдокимова около дома №8.

Информацию о поиске очевидцев в соцсетях опубликовала жительница Брянска Светлана Богдасарова. По ее словам, неизвестный автомобилист на неустановленной машине задел и ударил ее иномарку Mersedes Sprinter.

«Прошу помощи! С субботы на воскресенье кто-то ударил Мерседес Спринтер по ул. Евдокимова 8 и уехал. Машина стояла на стоянке, возле дома. Может, кто видел. Или сам виновник откликнется. Может, совесть осталась», - написала Светлана.