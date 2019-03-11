Брянец средь бела дня совершил грабеж
Ранее судимый 40-летний житель Выгоничского района, решив запастись провиантом на несколько дней, совершил преступление в местном магазине; мужчина уже задержан, ему грозит срок.
Происшествие случилось 11 марта. По словам продавца, один из покупателей вынес корзину с продуктами и бытовой химией, не заплатив за нее на кассе. Стоимость товара – более трех тысяч рублей. Сотрудница успела выбежать на улицу и запомнила номер машины, на которой скрылся злоумышленник.
Вскоре оперативники остановили автомобиль под управлением подозреваемого. В отделении он признал свою вину, а также сообщил, что украденные товары уже сбыл.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет», - объяснили в пресс-службе регионального МВД.
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