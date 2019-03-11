В деревне Коммуна произошел пожар

12 марта в деревне Коммуна Навлинского района случилось возгорание, к счастью, обошлось без пострадавших.

Информация о пожаре поступила в 19:38. Через 20 минут спасатели прибыли по адресу на двух автоцистернах. Как оказалось, горело строение размером 6х8 метров.

На помощь прибыли огнеборцы 29-й части. В тушении использовали два ручных ствола, звено газодымозащитной службы.

«В 21.10 пламя локализовали, в 21.30 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.