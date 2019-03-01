В Мглине огнеборцы выезжали на возгорание

13 марта в городе Мглин в микрорайоне Дружба-2 произошел пожар, на место выезжали спасатели 45-й части.

Сведения о возгорании получили в 03:42. Через три минуты огнеборцы были на месте. Горела крыша частного сарая размером 5х10 метров. В тушении использовали два ручных ствола, работало звено газодымозащитной службы.

«В 03.48 пожар локализовали, в 04.02 ликвидировали Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, 12 марта в деревне Коммуна горело деревянное строение.