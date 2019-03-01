В поселке Дубровка 15-летнюю девочку сбила Lada Kalina

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Сама авария случилась в 15:10 на улице Ленина.

Потерпевшая получила ушиб правого бедра, коленного сустава, сейчас она уже дома на амбулаторном лечении.

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