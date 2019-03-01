В поселке Дубровка 15-летнюю девочку сбила Lada Kalina
12 марта в поселке Дубровка произошло ДТП с автомобилем Lada Kalina, пострадала 15-летняя школьница.
Потерпевшая получила ушиб правого бедра, коленного сустава, сейчас она уже дома на амбулаторном лечении.
Сама авария случилась в 15:10 на улице Ленина.
Как объяснили в отделе ГИБДД, 30-летняя женщина-водитель Lada Kalina ехала из первого микрорайона в сторону улицы Победы и сбила 15-летнюю девочку-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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