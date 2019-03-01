Брянец «навел порядок» в храме на 10 тысяч рублей

Ранее судимый 25-летний житель Почепского района снова принялся за старое «дело» и совершил преступление в храме Успения Пресвятой Богородицы; парень задержан, ему грозит срок.

История случилась в середине февраля 2019 года. Ночью неизвестный злоумышленник взломал дверь в подсобку церкви, похитил оттуда купель и другие металлические изделия на 10 тыс рублей.

В течение двух дней молодой человек был задержан. Как выяснилось, украденное парень сдал в пункт приема металла, полицейские уже все изъяли.

Помимо этого, во время расследования правоохраниетли установили причастность задержанного к двум кражам из магазинов.

Задержанному предъявили обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему «светит» до пяти лет.