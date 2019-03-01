88-летнюю жительницу Новозыбкова посетила «соцработница и сотрудница газовой службы» в одном лице
Полиция Брянской области задержала ранее судимую 33-летнюю жительницу Новозыбкова, которая подозревается в краже.
История произошла в Новозыбкове. 88-летняя пенсионерка, находясь дома, услышала подозрительный шум на лестничной площадке. Выглянув из квартиры, она увидела у соседской двери незнакомку. Та быстро отреагировала на появление пожилой женщины и зашла к ней в жилье, представившись сотрудницей газовой службы. Гостья осмотрела плиту и что-то записала в тетрадь, а затем задала пару вопросов о работе оборудования. После этого женщина сменила «квалификацию» и сказала, что является «соцработницей». Сообщив пенсионерке информацию о положенных льготах и выплатах, она попросила принести имеющиеся в квартире деньги, чтобы переписать их номера.
В течение всего визита гостья не умолкала, поэтому хозяйка не могла понять ни сути разговора, ни уследить за движения незнакомки. После ее ухода пожилая женщина поняла, что из кошелька пропали 11 тыс 600 рублей.
В этот же день 33-летнюю жительницу Новозыбковского района задержали правоохранители и изъяли похищенные деньги.
Задержанной грозит до пяти лет.
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