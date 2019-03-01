Житель Суража устроил «охоту» на коров «Мираторга»

Суражский районный суд приговорил 40-летнего местного жителя Евгения Кондратова к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, мужчину обвиняют в краже с незаконным проникновением по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ.

Согласно расследованию, в середине октября 2018 года обвиняемый приехал на своей «Ниве» на пастбище агрохолдинга. Около деревни Большая Ловча из незарегистрированного охотничьего ружья застрелил корову породы «абердин-ангус». Затем оттащил тушу на соседний участок, разделал на части, погрузил в машину и уехал. С мясом поступил по своему усмотрению.

В суде Кондратов согласился с обвинением, тем самым облегчил себе наказание.

«Ниву», на которой подсудимый приезжал на преступление, конфисковали как средство совершения преступления.

В агрохолдинге «Мираторг» за получение информации о браконьерах и пособниках была объявлена премия в 100 тыс рублей. По словам сотрудников компании, «охота» на коров – это серьезная проблема, поскольку животные находятся на свободном выпасе, то злоумышленники всегда не прочь там поживиться.