Дама совершила преступление в Севской центральной больнице

13 марта в областном центре на улице Рыленкова прямо на дороге сломалась иномарка Hundai, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

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Тепличный комбинат «Смоленский» снимает первые урожаи «зимних» огурцов. Чтобы узнать, как идет реализация инвестиционного проекта, во время рабочей поездки предприятие посетил губернатор Алексей Островский.

Тепличный комбинат «Смоленский» снимает первые урожаи «зимних» огурцов. Чтобы узнать, как идёт реализация инвестиционного проекта, во время рабочей поездки предприятие посетил губернатор Алексей Островский.

Смоленским студентам помогут в организации городского молодёжного фестиваля. «Студенческая весна» - это возможность для aактивных и талантливых молодых людей проявить себя. Но смоленские студенты хотели бы, чтобы городской этап фестиваля стал ярче и масштабнее. Об этом представители вузов Смоленска рассказали губернатору во время приёма граждан по личным вопросам.

История случилась 26 декабря 2018 года. Женщина, находясь в палате терапевтического отделения Севской центральной районной больницы, тайно взяла кошельки трех пациенток и похитила 6 тыс 500 рублей. Взамен она положила купюры с надписью «Банк приколов» номиналом 500 и 1 тыс рублей.

Приговор не вступил пока в законную силу.

Суд Севского района приговорил 41-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже и мелком хищении, к 140 часам обязательных работ.

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