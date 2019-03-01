Дама совершила преступление в Севской центральной больнице
Суд Севского района приговорил 41-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже и мелком хищении, к 140 часам обязательных работ.
Приговор не вступил пока в законную силу.
История случилась 26 декабря 2018 года. Женщина, находясь в палате терапевтического отделения Севской центральной районной больницы, тайно взяла кошельки трех пациенток и похитила 6 тыс 500 рублей. Взамен она положила купюры с надписью «Банк приколов» номиналом 500 и 1 тыс рублей.
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