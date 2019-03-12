В поселке Дубровка семья лишилась дома
13 марта в поселке Дубровка произошел пожар, на место выезжали спасатели 20-й части.
Информацию о происшествии огнеборцы получили в 19:57. Через четыре минуты они прибыли в переулок Молодежный на двух автоцистернах. К тому времени пламя охватило всю крышу, а также распространилось по всей площади.
В тушении использовали два ручных ствола, звено газодымозащитной службы.
«В 20.05 пожар локализовали, в 20.30 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
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