Огнеборцы выезжали на пожар в поселок Свень Транспортная

14 марта в поселке Свень на улице Брянская случилось возгорание, к счастью, обошлось без пострадавших.

Информация о происшествии поступила огнеборцам в 07:11. Через 18 минут спасатели третьей части на двух автоцистернах прибыли по адресу. К тому времени, клубы дыма валили из окон летней кухни.

«В тушении использовали два ручных ствола. В 07.36 пожар локализовали, в 07.48 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в поселке Дубровка семья лишилась дома.