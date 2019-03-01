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Огнеборцы выезжали на пожар в поселок Свень Транспортная

Опубликовано Сегодня, 08:58

14 марта в поселке Свень на улице Брянская случилось возгорание, к счастью, обошлось без пострадавших.

Информация о происшествии поступила огнеборцам в 07:11. Через 18 минут спасатели третьей части на двух автоцистернах прибыли по адресу. К тому времени, клубы дыма валили из окон летней кухни.

«В тушении использовали два ручных ствола. В 07.36 пожар локализовали,  в 07.48 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в поселке Дубровка семья лишилась дома.

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