Огнеборцы выезжали на пожар в поселок Свень Транспортная
14 марта в поселке Свень на улице Брянская случилось возгорание, к счастью, обошлось без пострадавших.
Информация о происшествии поступила огнеборцам в 07:11. Через 18 минут спасатели третьей части на двух автоцистернах прибыли по адресу. К тому времени, клубы дыма валили из окон летней кухни.
«В тушении использовали два ручных ствола. В 07.36 пожар локализовали, в 07.48 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
Напомним, в поселке Дубровка семья лишилась дома.
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