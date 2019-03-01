Брянец неплохо погулял на деньги чужой банковской карты
29-летний житель Брянска ответит в суде за похищение денег с чужой банковской карты, обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Советского района.
Инцидент случился 25 декабря 2018 года. Молодой человек около остановки общественного транспорта у ТРЦ «Аэропарк» обнаружил чужую банковскую карту и похитил с нее деньги.
На следующий день он оплатил различные покупки - спиртное и продукты питания - похитив 9 тыс 644 рублей, чем причинил собственнице карты значительный ущерб.
Во время расследования парень признал вину, объяснив, что решился на кражу из-за трудного материального положения.
«За совершенное наказание предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как защитить детей от вредной рекламы?
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается защиты несовершеннолетних в рекламе. Как защищены дети в рекламе отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
Цифровой сегмент вырос до 57% от выручки в 4 квартале 2018 г. ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2018 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО[1],[2].
В Брянске будущие автомобилисты попробовали себя в роли машиниста поезда – на специальном тренажере-симуляторе, имитирующем реальные условия движения локомотива, они попытались предотвратить столкновение с застрявшей на путях машиной.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошло очередное заседание штаба по снижению потерь электроэнергии. Его участники обсудили итоги работы в 2018 году и наметили планы дальнейшей деятельности.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.