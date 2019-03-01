Брянец неплохо погулял на деньги чужой банковской карты

29-летний житель Брянска ответит в суде за похищение денег с чужой банковской карты, обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Советского района.

Инцидент случился 25 декабря 2018 года. Молодой человек около остановки общественного транспорта у ТРЦ «Аэропарк» обнаружил чужую банковскую карту и похитил с нее деньги.

На следующий день он оплатил различные покупки - спиртное и продукты питания - похитив 9 тыс 644 рублей, чем причинил собственнице карты значительный ущерб.

Во время расследования парень признал вину, объяснив, что решился на кражу из-за трудного материального положения.

«За совершенное наказание предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.