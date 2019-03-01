В Брянске на Литейной 35-летний мужчина угодил под автомобиль
13 марта в областном центре на улице Литейная случилась авария с отечественным автомобилем «ВАЗ-21099», пострадал 35-летний мужчина.
У потерпевшего ушиб коленного сустава; сейчас он уже дома на амбулаторном лечении.
Само ДТП произошло в 20.00. Как сообщили в Госавтоинспекции, 69-летний водитель «ВАЗа-21099», двигаясь в направлении от Ново-Советской к улице Ульянова, сбил 35-летнего гражданина, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.
Напомним, в поселке Дубровка 15-летнюю девочку сбила Lada Kalina.
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