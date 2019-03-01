64-летнего брянца сбил водитель «ВАЗа»

Банк УРАЛСИБ расширил возможности программы «Ипотечные каникулы». Теперь воспользоваться программой могут покупатели апартаментов на первичном рынке недвижимости. Ранее программа распространялась только на сделки по приобретению квартир в многоквартирных домах и таунхаусах на первичном рынке недвижимости.

Тепличный комбинат «Смоленский» снимает первые урожаи «зимних» огурцов. Чтобы узнать, как идет реализация инвестиционного проекта, во время рабочей поездки предприятие посетил губернатор Алексей Островский.

Тепличный комбинат «Смоленский» снимает первые урожаи «зимних» огурцов. Чтобы узнать, как идёт реализация инвестиционного проекта, во время рабочей поездки предприятие посетил губернатор Алексей Островский.

Смоленским студентам помогут в организации городского молодёжного фестиваля. «Студенческая весна» - это возможность для aактивных и талантливых молодых людей проявить себя. Но смоленские студенты хотели бы, чтобы городской этап фестиваля стал ярче и масштабнее. Об этом представители вузов Смоленска рассказали губернатору во время приёма граждан по личным вопросам.

Банк УРАЛСИБ реализовал поддержку мобильного платежного сервиса Samsung Pay для карт «Мир», выпущенных Банком. Клиенты получили возможность оплачивать товары и услуги с помощью смартфонов серии Samsung Galaxy везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии или магнитной полосе.

Сама авария случилась в 20.00 на улице Трубчевской. Как объяснили в отделе ГИБДД, 24-летний парень на «ВАЗе - 21124» ехал по дороге «Семцы - Рамасуха – Трубчевск» в Трубчевск и сбил внезапно начавшего переходить проезжую часть 64-летнего пешехода, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

У пострадавшего перелом шейки бедра слева без смещения; он госпитализирован.

13 марта в Трубчевском районе в деревне Аладьино произошло ДТП с «ВАЗом 21124», ранен 64-летний мужчина.

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