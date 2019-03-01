64-летнего брянца сбил водитель «ВАЗа»
13 марта в Трубчевском районе в деревне Аладьино произошло ДТП с «ВАЗом 21124», ранен 64-летний мужчина.
У пострадавшего перелом шейки бедра слева без смещения; он госпитализирован.
Сама авария случилась в 20.00 на улице Трубчевской. Как объяснили в отделе ГИБДД, 24-летний парень на «ВАЗе - 21124» ехал по дороге «Семцы - Рамасуха – Трубчевск» в Трубчевск и сбил внезапно начавшего переходить проезжую часть 64-летнего пешехода, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 35-летнего мужчину на Литейной сбил водитель отечественной машины.
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