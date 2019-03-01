Доверчивый брянец лишился товарища и денег
Брянская полиция завела уголовное дело на 37-летнего мужчину, который подозревается в краже у 56-летнего жителя Клетни.
Потерпевший рассказал полицейским, что еще в начале марта обнаружил, что с банковской карты пропали деньги. Подозрение упало на кого-то из знакомых, которым он доверял кредитку и иногда просил сходить в магазин, но никто из товарищей не признался.
На поиски подозреваемого ушло менее двух часов. Подозрения брянца подтвердились, к краже денег причастным оказался 37-летний знакомый.
В отделении задержанный во всем сознался, объяснив, что в январе 2019 года присвоил шесть тысяч рублей. Большая часть средств уже возвращена хозяину, остальное подозреваемый обещал вернуть в ближайшие дни.
37-летнему мужчине «светит» до пяти лет.
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