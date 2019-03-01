Вечеринка в компании знакомых преподнесла жителю села Новый Ропск «сюрприз»
Полиция Климовского района задержала 27-летнего местного жителя, который подозревается в краже у 29-летнего молодого человека.
Потерпевший парень очень удивился, когда в его дом пришли правоохранители и попросили опознать изъятые у злоумышленника вещи. Как оказалось, молодой человек пару дней назад был на вечеринке в компании знакомых. Утром понял, что у него пропали недавно купленный мобильный телефон, кошелек с двумя тысячами рублей и паспорт. О приятелях плохого не подумал, решил, что просто потерял вещи. Его удивлению не было предела, когда узнал, что его вещи изъяли у хорошего знакомого.
В отделении подозреваемый во всем сознался, объяснив, что присвоил чужое, когда потерпевший отлучился из комнаты.
Задержанному грозит до пяти лет по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
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