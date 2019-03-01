Экс-сотрудника брянской колонии изолировали от общества на 3,5 года

Тепличный комбинат «Смоленский» снимает первые урожаи «зимних» огурцов. Чтобы узнать, как идет реализация инвестиционного проекта, во время рабочей поездки предприятие посетил губернатор Алексей Островский.

Тепличный комбинат «Смоленский» снимает первые урожаи «зимних» огурцов. Чтобы узнать, как идёт реализация инвестиционного проекта, во время рабочей поездки предприятие посетил губернатор Алексей Островский.

Смоленским студентам помогут в организации городского молодёжного фестиваля. «Студенческая весна» - это возможность для aактивных и талантливых молодых людей проявить себя. Но смоленские студенты хотели бы, чтобы городской этап фестиваля стал ярче и масштабнее. Об этом представители вузов Смоленска рассказали губернатору во время приёма граждан по личным вопросам.

Банк УРАЛСИБ реализовал поддержку мобильного платежного сервиса Samsung Pay для карт «Мир», выпущенных Банком. Клиенты получили возможность оплачивать товары и услуги с помощью смартфонов серии Samsung Galaxy везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии или магнитной полосе.

В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» уделяют большое внимание развитию рационализаторской деятельности. Ежегодно работники Общества предлагают технические, организационные или управленческие решения, направленные на улучшение основных производственных показателей, создание условий для внедрения самых передовых технологий, в том числе – в части реализации концепции цифровой трансформации.

Рославльская полиция возбудила уголовное дело в отношении 67-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве.

История случилась 25 июля 2018 года. Сержант внутренней службы за обещанное вознаграждение в 25 тыс рублей пронес на режимную территорию 16 мобильных телефонов и иные запрещенные предметы для одного из заключенных.

Кроме этого, суд оштрафовал экс-сотрудника на 250 тыс рублей.

Суд Брянской области признал бывшего младшего инспектора группы надзора безопасности исправительной колонии №4 в получении взятки за незаконные действия и приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Как защитить детей от вредной рекламы? Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается защиты несовершеннолетних в рекламе. Как защищены дети в рекламе отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.

Приложение Wink «Ростелекома» жители ЦФО установили 645 тысяч раз Сервис Wink от «Ростелекома» в Центральной России подключили почти 650 тысяч уникальных пользователей. Жители Брянской области установили приложение 7800 раз. Из них на устройства Smart TV от Samsung – 3515, ещё 2376 – на гаджеты под управлением Android, а третье месте уверенно держат продукты iOS – такой способ выбрали 410 абонентов Брянского региона.

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