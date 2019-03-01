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Экс-сотрудника брянской колонии изолировали от общества на 3,5 года

Опубликовано Сегодня, 13:19

Суд Брянской области признал бывшего младшего инспектора группы надзора безопасности исправительной колонии №4 в получении взятки за незаконные действия и приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме этого, суд оштрафовал экс-сотрудника на 250 тыс рублей.

История случилась 25 июля 2018 года. Сержант внутренней службы за обещанное вознаграждение в 25 тыс рублей пронес на режимную территорию 16 мобильных телефонов  и иные запрещенные предметы для одного из заключенных.

Преступление выявила служба собственной безопасности регионального управления ФСИН.

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