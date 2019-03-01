В Стародубе во время возгорания погибла пожилая женщина

15 марта в Стародубе случился пожар в переулке Школьный, на помощь отправлялись спасатели 44-й части; во время пожара погибла пенсионерка.

Сообщение о возгорании поступило в 02:30. Через пять минут огнеборцы на двух автоцистернах прибыли по адресу. Как выяснилось, очаг пламени находился внутри частного дома размером 7х8 метров.

В тушении использовали два ручных ствола, звено газодымозащитной службы.

Во время происшествия заживо сгорел 81-летняя бабушка.

В 02.49 огонь локализовали, в 02.53 ликвидировали. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в поселке Дубровка семья лишилась дома.