В Брянске в автобусе пострадала 78-летняя пенсионерка

78-летняя женщина получила травмы в автобусе «ЛИАЗ-429260» 14 марта на проспекте Ленина в Брянске.

Сам инцидент случился около 13:43. По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса ехал со стороны улицы Емлютина на Фокина и допустил падение пассажирки в салоне.

В итоге пенсионерка получила ушиб грудной клетки справа; ее отпустили с назначением лечения.

Напомним, 27 февраля на проспекте Ленина в транспорте Fiat Ducato пострадала 71-летняя пассажирка.