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Брянец сделал в тумбочке «тайник» и пожалел об этом

Опубликовано Сегодня, 11:39

23-летний житель Дятькова  хотел купить себе бытовую технику и решился на преступление, в итоге пострадал его знакомый, 56-летний мужчина, которому он периодически помогал по хозяйству; парень задержан, на него завели уголовное дело.

История случилась летом 2018 года. 56-летний житель Дятькова хранил в тумбочке 198 тыс рублей. Однажды, вернувшись домой, он обнаружил, что «тайник» пустой.

Сразу сообщать о похищении в полицию не стал, хотел было сам разобраться в ситуации. Заподозрил 23-летнего знакомого, помогавшего ему по хозяйству.

В отделении молодой человек не стал отрицать, что взял деньги, заверил, что просто их занял. Как выяснили сыщики, присвоенную сумму подозреваемый потратил в считаные дни на покупку бытовой техники и продуктов. Долг, объяснил злоумышленник, возвратить не получится, поскольку нет постоянной работы.

Задержанному «светит» до пяти лет по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Растрата».

Часть имущества подозреваемого арестовали. 

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