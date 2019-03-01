Брянец сделал в тумбочке «тайник» и пожалел об этом
23-летний житель Дятькова хотел купить себе бытовую технику и решился на преступление, в итоге пострадал его знакомый, 56-летний мужчина, которому он периодически помогал по хозяйству; парень задержан, на него завели уголовное дело.
История случилась летом 2018 года. 56-летний житель Дятькова хранил в тумбочке 198 тыс рублей. Однажды, вернувшись домой, он обнаружил, что «тайник» пустой.
Сразу сообщать о похищении в полицию не стал, хотел было сам разобраться в ситуации. Заподозрил 23-летнего знакомого, помогавшего ему по хозяйству.
В отделении молодой человек не стал отрицать, что взял деньги, заверил, что просто их занял. Как выяснили сыщики, присвоенную сумму подозреваемый потратил в считаные дни на покупку бытовой техники и продуктов. Долг, объяснил злоумышленник, возвратить не получится, поскольку нет постоянной работы.
Задержанному «светит» до пяти лет по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Растрата».
Часть имущества подозреваемого арестовали.
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