В Брянске продавец продуктового магазина нарушила закон

Брянская полиция возбудила уголовное дело в отношении 19-летней продавщицы продуктового магазина, которая подозревается в краже.

К правоохранителям обратился 32-летний молодой человек, заявивший о пропаже кошелька с 8500 рублей. Как оказалось, он забыл его в торговом помещении. Оставленную без присмотра вещь другой посетитель передал продавцу, но последняя решила распорядиться чужим имуществом по-своему. Присвоив себе средства, она просто выкинула кошелек.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража»; 19-летней злоумышленнице грозит до пяти лет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Причиненный ущерб подозреваемая полностью возместила.