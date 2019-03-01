На трассе «Брянск-Орел» пострадали правоохранители

Брянский следком завел уголовное дело на 24-летнего парня, который подозревается в применение насилия к представителям власти.

Инцидент случился в ночь с 22 на 23 февраля 2019 года на 114-м километре трассы «Брянск-Орел». Подозреваемый в нетрезвом виде с нарушенной координацией движения находился на дороге, создавая опасность для себя и окружающих.

По сообщению неравнодушных граждан прибыли сотрудники ГИБДД, они пытались помочь пешеходу, но тот набросился на них с кулаками. В итоге он стал фигурантом уголовного дела.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе СУ СК.