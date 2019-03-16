В Красногорском районе во время ДТП с «ВАЗом» пострадал водитель

Рославльская полиция возбудила уголовное дело в отношении 67-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве.

14 марта в СТ «Родничок» Смоленского района случилось возгорание, к счастью, обошлось без пострадавших.

Смоленская полиция завела уголовное дело на экс-руководителя кадрового отдела «Почты России», который подозревается в мошенничестве.

Первая группа главных инженеров филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в ГК Россети) завершила обучение по новой программе повышения квалификации «Основы стандарта IEC 61850. Текущее состояние и перспективы развития цифровых подстанций».

В планах специалистов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» проведение в течение 2019 года 98 занятий по электробезопасности. Мероприятия в течение учебного года проводятся в школах, лицеях и интернатах, а в летний период энергетики посещают детские сады, пришкольные площадки и летние лагерях отдыха Смоленской области. энергетики.

Смоленская полиция задержала 28-летнего местного жителя, который подозревается в грабеже из магазина.

Само ДТП произошло в 22:20 на 4-м километре трассы. По предварительной информации, 37-летний водитель «ВАЗа-21101», двигаясь с деревни Палужская Рудня в деревню Медведи, не справился с управлением и съехал в кювет.

16 марта в Красногорском районе на трассе «Палужская Рудня-Заборье-Медведи» случилась авария с участием автомобиля «ВАЗ-21101», ранен водитель.

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