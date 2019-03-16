В Красногорском районе во время ДТП с «ВАЗом» пострадал водитель
16 марта в Красногорском районе на трассе «Палужская Рудня-Заборье-Медведи» случилась авария с участием автомобиля «ВАЗ-21101», ранен водитель.
Само ДТП произошло в 22:20 на 4-м километре трассы. По предварительной информации, 37-летний водитель «ВАЗа-21101», двигаясь с деревни Палужская Рудня в деревню Медведи, не справился с управлением и съехал в кювет.
«В результате ДТП водитель с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом челюсти (предварительно), ушиб шейного отдела позвоночника (предварительно)-госпитализирован», - сообщили в пресс-службе ГИБДД области.
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