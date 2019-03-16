В Дятькове произошел пожар

17 марта в 12-м микрорайоне Дятькова случилось возгорание, к счастью, обошлось без пострадавших.

Информация о происшествии поступила в 12:32. На место через семь минут прибыли спасатели 19-й части на двух автоцистернах. Как оказалось, загорелся моторный отсек легковушки.

«На тушение работал ручной ствол. В 12.40 пламя локализовали, в 12.43 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.