В поселке Погар горел жилой дом

18 марта в поселке Погар на улице Ананченко случился пожар в жилом доме, пострадавших не было.

Информация о возгорании спасателям поступила в 00:48. Через пять минут огнеборцы 26-й части прибыли по адресу на двух автоцистернах. Как оказалось, горела веранда частного жилого дома размером 5х9 метров.

В тушении задействовали два ручных ствола. Через несколько минут огонь локализовали, еще через 14 ликвидировали.

«Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в поселке Большое Полпино во время пожара пострадал один человек.