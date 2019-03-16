Брянца за смертельное ДТП на дороге «Орел-Смоленск» приговорили к колонии

В Жуковском райсуде вынесли приговор по уголовному делу 20-летнего местного жителя, который обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Инцидент случился днем 5 мая 2018 года. Парень, находясь за рулем Renault, на большой скорости выскочил на встречку, там увидел автомобиль и резко отвернул на свою полосу. Утратив контроль над транспортом, слетел в кювет, где опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия один из двух пассажиров, находившихся в салоне, погиб на месте.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевшей (супруги погибшего) взыскан моральный вред в размере 1 млн рублей и расходы на погребение», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.