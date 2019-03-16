Брянца за смертельное ДТП на дороге «Орел-Смоленск» приговорили к колонии
В Жуковском райсуде вынесли приговор по уголовному делу 20-летнего местного жителя, который обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Инцидент случился днем 5 мая 2018 года. Парень, находясь за рулем Renault, на большой скорости выскочил на встречку, там увидел автомобиль и резко отвернул на свою полосу. Утратив контроль над транспортом, слетел в кювет, где опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия один из двух пассажиров, находившихся в салоне, погиб на месте.
Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
«Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевшей (супруги погибшего) взыскан моральный вред в размере 1 млн рублей и расходы на погребение», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
Новости регионов
Специалисты Смоленскэнерго планируют в 2019 году провести около ста уроков электробезопасности в школах области
Технические руководители филиалов МРСК Центра МРСК Центра и Приволжья расширяют спектр профессиональных компетенций для реализации концепции цифровой трансформации
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как защитить детей от вредной рекламы?
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается защиты несовершеннолетних в рекламе. Как защищены дети в рекламе отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
12 марта прошел второй Форум по цифровой трансформации в рамках Недели российского бизнеса. Организаторы мероприятия – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ПАО «Ростелеком». В форуме приняли участие представители 625 компаний, ведомств, бизнес-объединений, научных и экспертных организаций со всей России.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали и провели ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 2018 год. Более 970 сотрудников из всех производственных подразделений энергопредприятия повысили свой профессиональный уровень. На эти цели было затрачено 4 млн. 451 тыс. руб.и.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.