В Брянске таксист «навел порядок» в машине коллеги

Брянская полиция завела уголовное дело на 26-летнего молодого человека, который подозревается в краже.

К правоохранителям обратился 30-летний мужчина – таксист. Он объяснил, вез очередного пассажира, внезапно ему срочно пришлось прервать рейс и на несколько часов оставить свой транспорт без присмотра. За это время неизвестный разбил боковое стекло, похитил из салона машины семь тысяч рублей и два мобильных телефона.

Сыщики провели расследование и установили, что кражу мог совершить 26-летний парень, местный житель, который тоже является работником фирмы, занимающейся пассажирскими перевозками.

Как оказалось, молодой человек прибыл на вызов высаженного потерпевшим пассажира и от него же узнал, куда уехал владелец оставленного автомобиля. На обратном пути злоумышленник, пользуясь отсутствием очевидцев, похитил имущество «коллеги».

Украденные деньги злоумышленник вернул. Один из телефонов он сбыл, гаджет уже изъяли и вернули законному владельцу. Второй телефон он припрятал, однако позже не смог его найти.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. До суда задержанного поместили в СИЗО.