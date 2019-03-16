В Брянске таксист «навел порядок» в машине коллеги
Брянская полиция завела уголовное дело на 26-летнего молодого человека, который подозревается в краже.
К правоохранителям обратился 30-летний мужчина – таксист. Он объяснил, вез очередного пассажира, внезапно ему срочно пришлось прервать рейс и на несколько часов оставить свой транспорт без присмотра. За это время неизвестный разбил боковое стекло, похитил из салона машины семь тысяч рублей и два мобильных телефона.
Сыщики провели расследование и установили, что кражу мог совершить 26-летний парень, местный житель, который тоже является работником фирмы, занимающейся пассажирскими перевозками.
Как оказалось, молодой человек прибыл на вызов высаженного потерпевшим пассажира и от него же узнал, куда уехал владелец оставленного автомобиля. На обратном пути злоумышленник, пользуясь отсутствием очевидцев, похитил имущество «коллеги».
Украденные деньги злоумышленник вернул. Один из телефонов он сбыл, гаджет уже изъяли и вернули законному владельцу. Второй телефон он припрятал, однако позже не смог его найти.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. До суда задержанного поместили в СИЗО.
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