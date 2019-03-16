В Брянске лихач на Renaut попал в объектив

Сотрудники брянского ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя Renaut, который нарушил правила дорожного движения.

Автомобилиста наказали на основании записи видеорегистратора, которая появилась в одной из соцсетей. Сам инцидент произошел 11 марта 2019 года недалеко от дома №49 по Московскому проспекту. Водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора.

За такое правонарушение владельца транспорта оштрафовали на 1000 рублей по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ.