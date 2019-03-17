В Брянске водитель иномарки совершил «букет» нарушений

18 марта в соцсеть попала видеозапись с «автохамом», который в течение двух минут совершил несколько правонарушений на одном из брянских перекрестков.

Инцидент зафиксирован на пересечении улиц 22 съезда КПСС и 3-го Интернационала.

По словам специалистов, автомобилист проигнорировал знак «Движение направо» 4.1.2, горизонтальную разметку 1.1, совершил обгон, выскочил на встречную полосу на перекрёстке с пешеходным переходом.