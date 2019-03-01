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В поселок Клетня на возгорание выезжали сотрудники МЧС

Опубликовано Сегодня, 07:00

18 марта в поселке Клетня на улице Мира случился пожар, к счастью, обошлось без пострадавших.

Информация о возгорании поступила спасателям 21-й части в 20:46. Через три минуты они прибыли по адресу – на улицу Мира. Как оказалось, произошло горение частного нежилого дома размером 10х8 метров.

В гашении пламени использовали два ручных ствола. В девять вечера пламя локализовали, через пять минут ликвидировали.

«Пострадавших нет. Причина устанавливается», - объяснили в пресс-службе регионального МЧС.

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