В Севском районе дама, спасая «родственника», лишилась сбережений

Полиция Брянской области проводит расследование в связи с аферой, которую совершили в отношении 52-летней жительницы Севского района.

История началась с того, что потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, представившись сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что ее родственника задержали за правонарушение. Но проблему, как оказалось, можно было «решить» с помощью определенной суммы. Беспокоясь за родственника, дама перечислила на счет незнакомца 50 тыс рублей.

Связавшись с родным по телефону, женщина узнала, что ее обманули.

Напомним, жительница Брянска, желая сдать квартиру, осталась без средств.