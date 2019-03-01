Брянец обнаруженную около входа в магазин находку посчитал подарком судьбы
Брянская полиция возбудила уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который подозревается в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.
К правоохранителям обратился 36-летний мужчина, заявив о пропаже банковской карты. Как выяснилось, на его мобильный телефон стали приходить смс об оплате покупок в магазинах.
Вскоре сыщики задержали безработного 33-летнего молодого человека. Во время обыска у него изъяли банковскую карту. Он объяснил – нашел ее возле входа в продуктовый магазин. Определив, что у кредитки есть функция оплаты без ввода PIN-кода, купил спиртное и сигареты, потратив более трех тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.
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