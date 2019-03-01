Брянский «автохам» перегородил дорогу «скорой»
Очередной вопиющий случай с участием «автохама» произошел в областном центре 19 марта около кардиодиспансера.
Фото в соцсети опубликовали очевидцы. На снимках видно, что автомобилист на черной Audi перегородил дорогу карете скорой помощи.
«Скорая не может проехать в очередной раз! Кардиодиспансер», - поделился автор.
«Почему именно скорая должна проехать дальше и заехать в другом месте? Почему бы водителю иномарки не проехать и стать где можно и где не мешаешь другим водителям. Даже если привез больного, то высади его и отгони машину. Но нет, стану как мне надо, а остальные подвинуться», – прокомментировал Алексей Азаров.
Это уже не первый нарушитель, который перекрывает дорогу машине скорой помощи у кардиодиспансера. Так, 6 февраля 2019 года подобную ситуацию создал водитель иномарки Hundai.
Новости регионов
Специалисты Смоленскэнерго планируют в 2019 году провести около ста уроков электробезопасности в школах области
Технические руководители филиалов МРСК Центра МРСК Центра и Приволжья расширяют спектр профессиональных компетенций для реализации концепции цифровой трансформации
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как защитить детей от вредной рекламы?
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается защиты несовершеннолетних в рекламе. Как защищены дети в рекламе отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
12 марта прошел второй Форум по цифровой трансформации в рамках Недели российского бизнеса. Организаторы мероприятия – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ПАО «Ростелеком». В форуме приняли участие представители 625 компаний, ведомств, бизнес-объединений, научных и экспертных организаций со всей России.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали и провели ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 2018 год. Более 970 сотрудников из всех производственных подразделений энергопредприятия повысили свой профессиональный уровень. На эти цели было затрачено 4 млн. 451 тыс. руб.и.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.