Брянский «автохам» перегородил дорогу «скорой»

Очередной вопиющий случай с участием «автохама» произошел в областном центре 19 марта около кардиодиспансера.

Фото в соцсети опубликовали очевидцы. На снимках видно, что автомобилист на черной Audi перегородил дорогу карете скорой помощи.

«Скорая не может проехать в очередной раз! Кардиодиспансер», - поделился автор.

«Почему именно скорая должна проехать дальше и заехать в другом месте? Почему бы водителю иномарки не проехать и стать где можно и где не мешаешь другим водителям. Даже если привез больного, то высади его и отгони машину. Но нет, стану как мне надо, а остальные подвинуться», – прокомментировал Алексей Азаров.

Это уже не первый нарушитель, который перекрывает дорогу машине скорой помощи у кардиодиспансера. Так, 6 февраля 2019 года подобную ситуацию создал водитель иномарки Hundai.