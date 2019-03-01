В Брянске 18-летнему парню, обвиняемому в убийстве собутыльника, изберут меру пресечения

Первая группа главных инженеров филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в ГК Россети) завершила обучение по новой программе повышения квалификации «Основы стандарта IEC 61850. Текущее состояние и перспективы развития цифровых подстанций».

В планах специалистов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» проведение в течение 2019 года 98 занятий по электробезопасности. Мероприятия в течение учебного года проводятся в школах, лицеях и интернатах, а в летний период энергетики посещают детские сады, пришкольные площадки и летние лагерях отдыха Смоленской области. энергетики.

Смоленская полиция задержала 28-летнего местного жителя, который подозревается в грабеже из магазина.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» совместно с ООО СК «УРАЛСИБ Страхование» запустил продажи страховой защиты банковских карт «Защита карт». Приобрести новую страховую программу можно в любом офисе Банка УРАЛСИБ.

Внезапно между мужчинами возникла ссора. Обвиняемый несколько раз ударил оппонента руками и ногами в область головы и туловища.

Согласно расследованию, инцидент произошел вечером 15 марта 2019 года в доме на улице Центральной села Домашово Брянского района. Подозреваемый распивал спиртное с 56-летним знакомым.

В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения.

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