В Брянске около «Телецентра» в автобусе нашли подозрительный пакет

19 марта в областном центре на остановке общественного транспорта «Телецентр» был найден сомнительный пакет.

Находку обнаружили жители города, они и вызвали на место полицию. Кроме этого, по тревоге прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь.

Специалисты проверили пакет. Взрывоопасных предметов в нем не обнаружили.