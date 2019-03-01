Подозреваемые в незаконной охоте задержаны в Сураже

Брянская полиция возбудила уголовное дело в связи незаконной охотой в лесу около деревни Струженка Суражского района.

История случилась около полуночи. Егерь услышал звуки, похожие на выстрелы, и сразу же сообщил в полицию о незаконной охоте.

На место прибыли оперативники. Увидев их, злоумышленники бросили разделанную тушу лося, оружие и свои машины и хотели было скрыться в лесу, но вскоре были задержаны.

Подозреваемыми оказались 33-х и 53-летний жители районного центра, 50-летний мужчина из деревни Рословка и 48-летний гражданин из Калинки.

Проверив куски туши при помощи металлоискателя, полиция изъяла пули. Эксперты установят, кто из задержанных причастен к гибели животного. Выясняется и сумма ущерба.

Задержанным грозит до двух лет и штраф.