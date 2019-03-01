В Дятькове раскрыта кража ювелирных изделий

Дятьковские правоохранители задержали 26-летнего парня, который подозревается в краже у 39-летней местной жительницы.

История случилась еще осенью 2018 года. У 39-летней дамы в квартире подозреваемый делал ремонт. Когда хозяйка отлучилась на некоторое время, молодой человек присвоил себе три золотых украшения на 20 тыс рублей. Дама, обнаружив, что изделия пропали, не стала обращаться в полицию.

В начале марта 2019 года злоумышленника задержали за подобное преступление – накануне Дня святого Валентина он похитил украшения у знакомой.

Во время проверки оказалось, что он совершил несколько подобных преступлений. Вскрылись также подробности прошлогодней истории.

«Причастность подозреваемого подтвердилась свидетельскими показаниями и закладными бумагами из ломбарда, куда он отнес похищенное», - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Молодому человеку «светит» до пяти лет по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».