Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Дятькове раскрыта кража ювелирных изделий

Опубликовано Сегодня, 17:01

Дятьковские правоохранители задержали 26-летнего парня, который подозревается в краже у 39-летней местной жительницы.

История случилась еще осенью 2018 года. У 39-летней дамы в квартире подозреваемый делал ремонт. Когда хозяйка отлучилась на некоторое время, молодой человек присвоил себе три золотых украшения на 20 тыс рублей. Дама, обнаружив, что изделия пропали, не стала обращаться в полицию.

В начале марта 2019 года злоумышленника задержали за подобное преступление  – накануне Дня святого Валентина он похитил украшения у знакомой.

Во время проверки оказалось, что он совершил несколько подобных преступлений. Вскрылись также подробности прошлогодней истории.

«Причастность подозреваемого подтвердилась свидетельскими показаниями и закладными бумагами из ломбарда, куда он отнес похищенное», - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Молодому человеку «светит» до пяти лет по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Фото
 630
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Брянец «похозяйничал» в доме соседки на 30 тыс рублей
  • Подозреваемый в похищении инвалидного кресла у жительницы Брянска задержан
  • Узнав от знакомой, где лежат деньги, брянец совершил преступление
  • Жительница Дяткова лишила знакомую 8 тысяч рублей
  • Житель Клетни обвиняется в краже пяти золотых изделий
    • Новости регионов
    В Новодугино произошла кража в одной из квартир жилого дома
    13:06:01 19-03-2019
    Смоленские правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, который подозревается в краже.
    Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
    16:11:17 18-03-2019
     ПАО «БАНК УРАЛСИБ» совместно с ООО СК «УРАЛСИБ Страхование» запустил продажи страховой защиты банковских карт «Защита карт». Приобрести новую страховую программу можно в любом офисе Банка УРАЛСИБ.
    Смолянин «похозяйничал» в чужом доме на несколько лет тюрьмы
    13:10:29 18-03-2019
    Полиция Холм-Жирковского района задержала ранее судимого 29-летнего местного жителя, который подозревается в краже.
    В Смоленске произошел грабеж в сетевом магазине косметики
    23:24:34 15-03-2019
    Смоленская полиция задержала 28-летнего местного жителя, который подозревается в грабеже из магазина.
    Специалисты Смоленскэнерго планируют в 2019 году провести около ста уроков электробезопасности в школах области
    15:49:12 15-03-2019
    В планах специалистов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» проведение в течение 2019 года 98 занятий по электробезопасности. Мероприятия в течение учебного года проводятся в школах, лицеях и интернатах, а в летний период энергетики посещают детские сады, пришкольные площадки и летние лагерях отдыха Смоленской области. энергетики.
    Технические руководители филиалов МРСК Центра МРСК Центра и Приволжья расширяют спектр профессиональных компетенций для реализации концепции цифровой трансформации  
    15:37:41 15-03-2019
      Первая группа главных инженеров филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в ГК Россети) завершила обучение по новой программе повышения квалификации «Основы стандарта IEC 61850. Текущее состояние и перспективы развития цифровых подстанций».
    Лента новостей
    Сегодня, 17:09
    В Брянске запланировали почистить реку Десна
    Сегодня, 17:01
    В Дятькове раскрыта кража ювелирных изделий
    Сегодня, 16:20
    Подозреваемые в незаконной охоте задержаны в Сураже
    Сегодня, 15:49
    В Брянске около «Телецентра» в автобусе нашли подозрительный пакет
    Сегодня, 15:26
    Пайкин внес в Госдуму законопроект, отстаивающий права брянских чернобыльцев
    Сегодня, 14:56
    В Брянске 18-летнему парню, обвиняемому в убийстве собутыльника, изберут меру пресечения
    Сегодня, 13:51
    В Жирятинском районе дама задолжала детям более 252 тыс рублей
    Сегодня, 13:38
    В Советском районе наказан руководитель управляющей компании
    Сегодня, 12:55
    В Дубровке чиновники причинили неприятности инвалиду с собакой-проводником
    Сегодня, 12:40
    Брянский «автохам» перегородил дорогу «скорой»
    Сегодня, 12:25
    Брянец обнаруженную около входа в магазин находку посчитал подарком судьбы
    Сегодня, 11:41
    В Володарском районе приставу досталось от прокурора
    Сегодня, 11:12
    В Жуковке произошло нападение на магазин
    Сегодня, 10:58
    Брянскую область включили в рейтинг регионов с низким уровнем безработицы
    Сегодня, 10:26
    Брянцы пожаловались на «жидкий асфальт» на Первомайской
    Сегодня, 09:21
    В Севском районе дама, спасая «родственника», лишилась сбережений
    Сегодня, 09:11
    Брянцы задолжали местной казне около 10 млн рублей
    Сегодня, 08:59
    В Брянске замечен «мастер» парковки
    Сегодня, 08:00
    В Брянской области ожидается дождь
    Сегодня, 07:00
    В поселок Клетня на возгорание выезжали сотрудники МЧС
    Сегодня, 06:00
    Брянца оштрафовали на 40 тыс рублей за сорняки
    Вчера, 19:06
    В поселке Клетня произошла потасовка с участием полицейских
    Вчера, 18:26
    Жительница Брянска, желая сдать квартиру в аренду, лишилась денег
    Вчера, 16:38
    На улице Калинина в Брянске может случиться беда
    Вчера, 16:09
    В Брянске в переулке Пилотов появились железные «достопримечательности»
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 16:44
    МегаФон определил чемпионов по селфи, стримам и сторис на Универсиаде 2019 1
    Сегодня, 10:43
    «Мираторг» организует обучение для 150 студентов брянских вузов и ссузов на базе корпоративного учебно-технического центра «Академия Мираторг» в 2019 году 1
    Вчера, 15:13
    Евгений Южин подарил Брянску незабываемый концерт! 1
    Вчера, 12:56
    Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки контрагентов в Интернет-банк для бизнеса
    Вчера, 12:44
    Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт 1
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Брянске наркоманы облюбовали подъезд жилого дома
    Новости Общество
    В Брянске произошел «постапокалипсис»
    Новости Происшествия
    В Жуковке произошло нападение на магазин
    Новости Общество
    В Брянске дама пожаловалась на странного соседа
    Происшествия На дорогах
    В Брянске водитель иномарки совершил «букет» нарушений
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Как защитить детей от вредной рекламы?

    Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается защиты несовершеннолетних в рекламе. Как защищены дети в рекламе отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.

    Ростелеком новости
    Состоялся второй Форум по цифровой трансформации, организованный РСПП и «Ростелекомом»

    Состоялся второй Форум по цифровой трансформации, организованный РСПП и «Ростелекомом»12 марта прошел второй Форум по цифровой трансформации в рамках Недели российского бизнеса. Организаторы мероприятия – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ПАО «Ростелеком». В форуме приняли участие представители 625 компаний, ведомств, бизнес-объединений, научных и экспертных организаций со всей России.

    РЖД новости
    Брянские железнодорожники провели подготовку к пропуску паводковых вод

    Брянские железнодорожники провели подготовку к пропуску паводковых водДля обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали и провели ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
    МРСК новости
    Почти тысяча сотрудников Брянскэнерго прошла обучение в 2018 году

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 2018 год. Более 970 сотрудников из всех производственных подразделений энергопредприятия повысили свой профессиональный уровень. На эти цели было затрачено 4 млн. 451 тыс. руб.и.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.