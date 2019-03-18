В Брянске возле завода «Кремний» сбили пешехода

20 марта в областном центре произошло ДТП со смертельным финалом, водитель автомобиля наехал на человека.

По словам очевидца, который сообщил о происшествии в соцсетях, инцидент случился рано утром на улице Красноармейская недалеко от остановки «Кремний». Один из свидетелей заверяет, что авария произошла с участием маршрутки.

На место прибыли работники ГИБДД. Официальной информации о ДТП не поступало.

Напомним, в Брянске на окружной случилось серьезное происшествие с «Газелью».