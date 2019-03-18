Брянец на «ВАЗе» сбил 35-летнего мужчину и скрылся с места ДТП
19 марта в областном центре на улице Шолохова произошло ДТП с участием «ВАЗа 21099», ранен 35-летний мужчина.
У потерпевшего черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленная рана лба, травма правого бедра, ушиб грудной клетки; его госпитализировали.
Сама авария случилась в 20:15. По предварительной информации, неустановленный водитель «ВАЗа-21099» двигался со стороны улицы 17-го Сентября по Шолохова в сторону проспекта Московского и сбил 35-летнего пешехода, двигавшегося вдоль проезжей части дороги.
«По факту аварии проводится проверка», - объяснили в пресс-службе ГИБДД.
Напомним, в Брянске сбили 82-летнюю пенсионерку.
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