В Унече задержали даму, подозреваемую в двух преступлениях
Брянские правоохранители завели уголовное дело на 32-летнюю ранее судимую жительницу Унечи, женщине предъявили обвинение в двух преступлениях.
К полицейским обратился 39-летний мужчина из деревни Песчанка, заявив о краже. Он рассказал сыщикам, что во время очередного визита в райцентр познакомился на улице с молодой дамой и пригласил в гости. Купив продукты и алкоголь, пара поехала «праздновать» знакомству. Утром брянец понял, что гостья оставила его без планшета стоимостью пять тысяч рублей.
Второе преступление с участием одной и той же подозреваемой случилось через пару дней. Как оказалось, она взломала дверь с крепким замком и похитила у владельца жилища семь тысяч рублей.
Злоумышленницу задержали на одной из вечеринок в компании ее знакомых.
Похищенный планшет она вернула, а деньги, по ее словам, успела потратить. До суда подозреваемая будет находиться в СИЗО. По закону, ей грозит до шести лет.
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