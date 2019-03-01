В Унече задержали даму, подозреваемую в двух преступлениях

Брянские правоохранители завели уголовное дело на 32-летнюю ранее судимую жительницу Унечи, женщине предъявили обвинение в двух преступлениях.

К полицейским обратился 39-летний мужчина из деревни Песчанка, заявив о краже. Он рассказал сыщикам, что во время очередного визита в райцентр познакомился на улице с молодой дамой и пригласил в гости. Купив продукты и алкоголь, пара поехала «праздновать» знакомству. Утром брянец понял, что гостья оставила его без планшета стоимостью пять тысяч рублей.

Второе преступление с участием одной и той же подозреваемой случилось через пару дней. Как оказалось, она взломала дверь с крепким замком и похитила у владельца жилища семь тысяч рублей.

Злоумышленницу задержали на одной из вечеринок в компании ее знакомых.

Похищенный планшет она вернула, а деньги, по ее словам, успела потратить. До суда подозреваемая будет находиться в СИЗО. По закону, ей грозит до шести лет.