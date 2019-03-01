Двоим брянцам грозит до 15 лет с крупным штрафом за наркотики

Следственный отдел УМВД Бежицкого района завел уголовное дело на двоих местных жителей – парней 22-х и 28 лет, их подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Во время досмотра у задержанных молодых людей полиция изъяла полимерные пакеты с 30 подготовленными к сбыту свертками с гашишем и солями.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.