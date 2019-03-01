Брянцу во время вечеринки судьба преподнесла неприятный сюрприз

19-летний парень, проживающий в Бежицком районе, совершил на вечеринке у знакомого преступление, за которое ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело завели по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Согласно расследованию, 29-летний парень устроил в комнате общежития застолье, купил спиртных напитков. Вечеринку посетили его знакомые. Во время разгара праздника он переборщил с алкоголем и быстро уснул. Утром понял, что из жилища пропали мобильный и ноутбук.