В Володарском районе предприятие-банкрот задолжало сотрудникам 14 млн рублей

Прокурор Володарского района внес представление на «Саморегулируемую организацию арбитражных управляющих Центрального федерального округа», членом которой является арбитражный управляющий ОАО «БЗМТО», причина – предприятие-банкрот нарушило закон перед 467 работниками.

Как показала проверка, сотрудникам задолжали 14 млн рублей.

Выяснилось, что действия арбитражного управляющего ОАО «БЗМТО» не всегда направлены на защиту интересов кредиторов, в том числе работников и бывших работников.

«К примеру, арбитражный управляющий в нарушение ст. 101 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» самостоятельно заключил сделку с заинтересованностью, которая подлежала обязательному согласованию с собранием кредиторов», - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также выяснилось, что управляющий не провел собрание работников, в т.ч. бывших, в связи с чем до сих пор не избран представитель работников должника для участия в интересах в собраниях кредиторов, а также в арбитражном процессе по делу о банкротстве.