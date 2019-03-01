В Погарском и Трубчевском районах обнаружили опасные предметы

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Ситуация со сбором твердых коммунальных отходов (ТКО) еще требует пристального внимания и оперативного решения возникающих проблем. Внедрение новой системы сбора и утилизации мусора обсудили в областной администрации.

Смоленская область готовится к прекращению аналогового телевещания. Не погаснут ли экраны телевизоров в домах смолян 3 июня? Всем ли хватит нового оборудования и будут ли оказывать помощь в его установке? Эти вопросы и предварительные итоги модернизации телевещания обсудили на рабочем совещании членов администрации Смоленской области. «Вести ФМ».

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