В Климово огнеборцы тушили легковушку
21 марта в поселке Климово на улице Советская случилось возгорание легкового автомобиля, на место выезжали спасатели 22-й части.
Получив информацию о происшествии в 03:18, огнеборцы на двух автоцистернах через четыре минуты прибыли по адресу. Как оказалось, горела легковушка.
В тушении использовали ручно ствол. Через пять минут пламя локализовали, еще через четыре ликвидировали.
«Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
Напомним, 7 марта в Новозыбкове на улице Дыбенко загорелась легковая машина.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как защитить детей от вредной рекламы?
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается защиты несовершеннолетних в рекламе. Как защищены дети в рекламе отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
«Ростелеком» поддержал 28 международный фестиваль студенческого творчества «Шумный балаган» в Брянске, в котором приняли участие и СТЭМовские, и КВНовские команды. Национальный цифровой провайдер учредил две спецноминации: за лучшую женскую и мужскую роли, победителями в которых стали Валентина Павленко из Курска и Григорий Горчаков из Владимира.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали и провели ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
В минувшем году «Ростелеком» реализовал в Брянской области 22 проекта по строительству оптоволоконных сетей в коттеджных поселках, что превышает показатели пяти предыдущих лет. К началу 2019 года оптика цифрового провайдера пришла в 23 600 домохозяйств региона. Модернизация технической инфраструктуры коснулась малых населённых пунктов области. Жители 50 тысяч частных домов в 40 деревнях и селах Брянской области пользуются цифровыми сервисами от «Ростелекома».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.