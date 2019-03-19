В Климово огнеборцы тушили легковушку

21 марта в поселке Климово на улице Советская случилось возгорание легкового автомобиля, на место выезжали спасатели 22-й части.

Получив информацию о происшествии в 03:18, огнеборцы на двух автоцистернах через четыре минуты прибыли по адресу. Как оказалось, горела легковушка.

В тушении использовали ручно ствол. Через пять минут пламя локализовали, еще через четыре ликвидировали.

«Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, 7 марта в Новозыбкове на улице Дыбенко загорелась легковая машина.