В Мглине водителю, сбившему велосипедистку, назначили наказание

44-летний житель города Мглин, виновный в травмировании во время ДТП велосипедистки, осужден на полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

Кроме этого, суд на полтора года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор вступил в законную силу.

История случилась вечером 11 июля 2018 года. Мужчина, будучи пьяным, управлял автомобилем. Следуя по улице Будённого в направлении Мелиоративной Мглина и двигаясь на большой скорости, он отвлёкся от управления автомобилем, утратил контроль над движением и сбил женщину на велосипеде.

«В результате ДТП потерпевшей были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.