На трассе «Брянск-Новозыбков» произошло серьезное ДТП, двое ранены

66-летний водитель автомобиля Audi 80 и 59-летний автомобилист из такого же транспорта получили травмы во время ДТП, которое случилось в Брянском районе 20 марта.

Инцидент произошел в девять утра на 15-м километре трассы «Брянск-Новозыбков». По предварительным данным, 66-летний водитель Audi 80, двигаясь со стороны Брянска, при развороте с полосы разгона врезался в аналогичный автомобиль под управлением 59-летнего водителя, который ехал в попутном направлении в сторону Почепа.

«В результате ДТП 66-летний водитель автомобиля Audi 80 с различными травмами – госпитализирован», - объяснили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

У 59-летнего водителя Audi 80 - закрытая травма грудной клетки, перелом ребер слева; его отпустили с назначением лечения.