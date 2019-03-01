В Унече обворовали локомотивное депо

Сотрудники транспортной полиции Брянска задержали 40-летнего работника участка Сервисного локомотивного депо Унеча и его родственника, которые подозреваются в краже из цеха.

Стоимость похищенного 90 тыс рублей.

Как выяснилось, работник депо решил присвоить имущество предприятия. Когда понял, что сам не сможет реализовать задуманное, позвал на помощь родственника, у которого имелся автомобиль. Кражу осуществили поздно вечером. Речь идет о дорогостоящих деталях.

К счастью, через пару часов после преступления подозреваемых установили и доставили в отделение.

Мужчинам предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».