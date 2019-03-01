Под Выгоничами произошла серьезная авария

21 марта недалеко от Выгоничей на гомельской дороге случилось серьезное ДТП с участием большегрузов.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. На опубликованных фотографиях видно, что одна фура лежит на боку в кювете, из нее высыпалась картошка. У второго большегруза, который остановился на трассе, повреждена задняя часть.

Официальной информации об аварии не поступало. О пострадавших не сообщается.

Напомним, на окружной в Брянске произошла авария с «Газелью».