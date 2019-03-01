В Брянске на наркотиках попался иностранный студент

Брянские правоохранители задержали за незаконный сбыт запрещенных веществ 20-летнего студента одного из местных вузов.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, парень жил в общежитии, помимо учебы, занимался распространением гашиша.

Полиция также задержала двоих его ровесников, которые употребляли наркотики.

Студент заключен под стражу. На него завели уголовное дело по ч. 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Ему может «светить» наказание от 4 до 8 лет лишения свободы.

Сверстники студента будут оштрафованы и отправлены на родину.

Напомним, двоих жительниц Клинцов приговорили к колонии общего режима.